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جهاز النهر يعلن بدء تعبئة المياه عبر المسارين الشرقي والأوسط

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة، سهل الجفارة، استكمال أعمال فك وتركيب صمامات التحكم بعد عمل استمر لمدة أسبوع كامل.

وأوضح الجهاز، أنه بدأ في أعمال تعبئة المياه عبر المسارين الشرقي والأوسط ورفع معدل التدفق تدريجياً وفق المواصفات الفنية تمهيداً لعودة المياه تدريجيا للمدن ومناطق الإستهلاك التي إنقطعت عنها المياه.

وأعرب الجهاز، عن شكره لكل من كان وراء تنفيذ هذه الأعمال.

وأشار جهاز النهر الصناعي، إلى أنه سينشر موعد وصول المياه، بعد اكتمال البيانات الفنية لأعمال المراقبة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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