الدغيلي: اللجنة القانونية ناقشت ثلاث مقترحات بشأن الترتيبات الدستورية للانتخابات

قالت عضو اللجنة القانونية بالحوار الوطني سلوى الدغيلي، إن اجتماع اللجنة القانونية بالحوار السياسي تضمن ثلاث مقترحات للترتيبات الدستورية للانتخابات الوطنية.

وأوضحت أن المقترح الأول ذهب إلى إجراء الانتخابات بناءً على تعديل الإعلان الدستوري والثاني ذهب، إلى ضرورة الاستفتاء على مشروع الدستور، والمقترح الآخر يرى إجراء الانتخابات بناءً على دستور 1951.

ولفتت إلى أنه لا وجود لربط بين إجراء الانتخابات والاستفتاء على مشروع الدستور، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق في ختام الاجتماع على عقد لقاء يوم الأحد القادم لمناقشة هذه المقترحات.

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