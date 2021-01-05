أمن طبرق يكشف ما حدث في “مزرعة المهاجرين”

داهمت وحدة الإعلام الأمني بمديرية أمن طبرق، إحدى المزارع بالمدينة بعد تلقّيها معلومات عن وجود أشخاص بأعداد كبيرة.

وكشفت الوحدة، أن الأشخاص الموجودين في المزرعة، هم من الهجرة غير القانونية، ويبلغ عددهم 30 شخصا من الجنسية المصرية,

وأضافت وحدة الإعلام بمديرية أمن طبرق، أن رجال الأمن تعرضوا لمقاومة مسلحة، أثناء عودتم، أدت إلى إصابة عنصرين من الأمن واثنان من المصريين، أما الباقي من الأشخاص فقد لاذوا بالفرار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المصابين للمركز الطبي للتلقي العلاج.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية