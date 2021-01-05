السفير طارق الأدب: سنواصل دعمنا للتسوية السياسية في ليبيا

أعرب الممثل الدائم لتونس لدى الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن للشهر الحالي، طارق الأدب، عن أمله في أن يركز اجتماع الجمعية الأممية هذا الشهر،على “التقدم الذي تحرزه ليبيا والتطور الإيجابي” الذي شهده العالم خلال الأسابيع القليلة الماضية على المسار السياسي بشكل رئيسي في إطار الجولة الأولى من منتدى الحوار السياسي الذي عقد في تونس؛ واتفاقية وقف إطلاق النار الدائم؛ والتدابير الأمنية داخل لجنة 5 + 5 والإجراءات الاقتصادية؛ بالإضافة إلى إجراءات بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأوضح السفير التونسي، إن “المجلس متحد وسيواصل تقديم دعمه الكامل للتسوية السياسية للأزمة والحفاظ على البعد الإيجابي والزخم الحالي”.

كما أعرب الممثل الدائم لتونس لدى الأمم المتحدة، عن أمله في أن يتم وضع آلية وقف لإطلاق النار بحلول انعقاد جلسة مجلس الأمن حول ليبيا وأن تتغلب الأطراف الليبية على خلافاتها بشأن تسمية ممثل السلطات الانتقالية التنفيذية تماشيا مع تشكيل اللجنة الاستشارية المنبثقة عن الحوار السياسي الليبي.

وجاء تصريح السفير طارق الأدب، خلال مؤتمر صحفي عقده يوم يوم أمس الاثنين افتراضيا، أحاط فيه الصحفيين المعتمدين لدى الأمم المتحدة حول برنامج عمل مجلس الأمن خلال تولي تونس الرئاسة الدورية للمجلس.

وستنظم رئاسة مجلس الأمن مناقشة مفتوحة حول صون السلام والأمن الدوليين، تحت عنوان: تحديات الحفاظ على السلام والأمن في السياقات الهشة.

وسيترأس المناقشة رئيس الجمهورية السيد قيس سعيد. ومن ضمن المتحدثين بها، الأمين العام أنطونيو غوتيريش والسيدة إلين جونسون سيرليف، رئيسة ليبيريا السابقة والحائزة على جائزة نوبل للسلام، والسيد موسى فكي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.

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