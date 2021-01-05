مؤسسة الموارد المائية: ضخ المياه إلى 4 مناطق بالأبيار خلال أيام

أعلنت مؤسسة الموارد المائية التابعة للحكومة الموقتة ضخ المياه خلال الأيام المقبلة إلى المناطق الأشد احتياجا في بلدية الأبيار وهي «السوق الفوقي، وحي الحدائق، والأندلس، وغوط الحصان (معسكر التسليح سابقا)».

وأشارت إلى أن الآبار الجديدة المغذية لتلك المناطق جاهزة، وسيجري ربطها بها على شبكات المياه، إضافة إلى الشروع في حفر آبار أخرى، حسب بيان على صفحتها في موقعا لتواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الثلاثاء.

وسلم عميد المجلس البلدي الأبيار محمد ربيش مواقع حفر الآبار إلى كوادر المؤسسة، تمهيدًا لعمل المسح الجيولوجي والأعمال الفنية، حيث وعدت المؤسسة بحل مشكلات المياه في البلدية.

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