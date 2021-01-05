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روسيا: على كل الأطراف الليبية الدخول في حوار سياسي

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكر نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، أنه من الضروري على كافة الأطراف السياسية في ليبيا، الانخراط في حوارٍ شاملٍ يُنهي سنوات من الصراع.

وقال “فيرشينين” في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” الروسية: إذا رأت الغالبية العظمى من الليبيين أنه من الضروري إجراء الانتخابات في موعدها؛ فليكن.

وأضاف: الانتخابات ليست غاية في حد ذاتها، بل يجب إدراجها في سياق الإصلاحات الهادفة إلى تحقيق مصالحة وطنية والمحافظة على وحدة البلاد، وتشكيل هيئات حكومية فاعلة.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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