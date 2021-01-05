«النمروش»: سنورّث لأجيالنا القادمة «الفخر»

زعم وزير دفاع الوفاق صلاح النمروش، خلال كلمته أمس في الذكرى السنوية الأولى لما يطلق عليها “مجزرة الكلية العسكرية”، أنهم لن يضيعوا دماء أبنائهم، ولن يفرطوا في تراب بلادهم، معتبرًا أنهم سوف يورثون للأجيال القادمة «الفخر»، بحسب ادعائه.

وقال «النمروش» في معرض كلمته؛ “لن تقول عنا الأجيال القادمة أننا ضيعنا دماء أبنائنا، ولن يقولوا إننا فرطنا في شبر من تراب بلادنا الواحدة، سنورث لهم فخراً أننا عشنا لأجل كرامتنا وعزة أرضنا، وعليها متنا وإلا فلا كنا ولا كانت ذكرانا، رحم الله شهدائنا، وشفى جرحانا ورد غائبنا”، على حد زعمه

جدير بالذكر أن حادث الكلية العسكرية بمنطقة الهضبة في طرابلس، والتي راح ضحيتها 26 شابا و11 جريحاً أثارت يوم وقوعها العديد من علامات الاستغراب عند المواطنين والمحللين على السواء، متسائلين عن الدافع الذي جعل ضباط الكلية يرغمون الطلبة على الجمع الليلي في ساحة مجاورة لخطوط التماس، بل أن البعض اتهم حكومة الوفاق بتقديم الطلبة كقرابين لأجل تأليب الرأي العام ضد الجيش من جهة، وتمرير مخطط الاحتلال التركي الذي تزامن تحركه العسكري بشكل علني مع هذه الحادثة، وإلا بماذا يفسر إصرار هذه الحكومة وقتذاك على استمرار دراستهم في مكان يقع ضمن دائرة العمليات القتالية.