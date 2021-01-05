«النمروش»: سنورّث لأجيالنا القادمة «الفخر»

زعم وزير دفاع الوفاق صلاح النمروش، خلال كلمته أمس في الذكرى السنوية الأولى لما يطلق عليها “مجزرة الكلية العسكرية”، أنهم لن يضيعوا دماء أبنائهم، ولن يفرطوا في تراب بلادهم، معتبرًا أنهم سوف يورثون للأجيال القادمة «الفخر»، بحسب ادعائه.
وقال «النمروش» في معرض كلمته؛ “لن تقول عنا الأجيال القادمة أننا ضيعنا دماء أبنائنا، ولن يقولوا إننا فرطنا في شبر من تراب بلادنا الواحدة، سنورث لهم فخراً أننا عشنا لأجل كرامتنا وعزة أرضنا، وعليها متنا وإلا فلا كنا ولا كانت ذكرانا، رحم الله شهدائنا، وشفى جرحانا ورد غائبنا”، على حد زعمه
جدير بالذكر أن حادث الكلية العسكرية بمنطقة الهضبة في طرابلس، والتي راح ضحيتها 26 شابا و11 جريحاً أثارت يوم وقوعها العديد من علامات الاستغراب عند المواطنين والمحللين على السواء، متسائلين عن الدافع الذي جعل ضباط الكلية يرغمون الطلبة على الجمع الليلي في ساحة مجاورة لخطوط التماس، بل أن البعض اتهم حكومة الوفاق بتقديم الطلبة كقرابين لأجل تأليب الرأي العام ضد الجيش من جهة، وتمرير مخطط الاحتلال التركي الذي تزامن تحركه العسكري بشكل علني مع هذه الحادثة، وإلا بماذا يفسر إصرار هذه الحكومة وقتذاك على استمرار دراستهم في مكان يقع ضمن دائرة العمليات القتالية.
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