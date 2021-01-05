تحقيق برلماني بشأن اختطاف تركيا مئات النساء الكرديات ونقلهن إلى ليبيا بهدف الاستعباد

طالبت عضو البرلمان التركي تولاي حاتم أوغلولاري طلبا إلى البرلمان للتحقيق مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بشأن اختطاف مئات الكرديات ونقلهن إلى ليبيا بهدف الاستغلال والاستعباد الجنسي.

وأوضح تقرير إعلامي أن تركيا شهدت مؤخرا، تحركات برلمانية للتحقيق بشأن شهادات صادمة أدلت بها كرديات فارات من مدينة عفرين، وتعرضن للاغتصاب وبيعهن كسبايا للمليشيات الإرهابية التي نقلتهن إلى ليبيا.

وتابع التقرير؛ أن تولاي حاتم أوغلولاري، النائبة عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض، قدمت تحقيقا برلمانيا، موجهة إلى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، وأثارت تساؤلات عديدة بشأن اختطاف المجموعات المسلحة المدعومة من تركيا، لمئات النساء والفتيات الكرديات في منطقة عفرين بشمال سوريا، ونقلهنّ إلى ليبيا من أجل استعبادهن جنسيا”.

وأكدت النائبة التركية، التي أصبحت أول برلمانية تطرح القضية على جدول الأعمال في البرلمان، مسؤولية أنقرة القضائية وتواطؤها فيما يتعلق بهذه الأعمال الإجرامية للمسلحين المدعومين من نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتصدرت عمليات الاختطاف المروعة عناوين الأخبار التركية مؤخراً، والتي كشفت شهادات لناجيات من منطقة عفرين، شمال غربي سوريا، عن وجود مستشفيات في منطقة سيطرة أنقرة مليئة بجثث النساء والفتيات المختطفات.

ويعتقد أن أكثر من ألف امرأة وفتاة فقدن في عفرين فقط بعد العملية العسكرية التركية التي استمرت لحوالي شهرين قبل عامين، والتي أدت إلى سيطرة المجموعات المسلحة المدعومة من تركيا على المدينة.

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