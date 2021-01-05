“النهر الصناعي العظيم” يعلن البدء في تعبئة المياه عبر المسارين الشرقي والأوسط

أعلن جهاز النهر الصناعي العظيم منظومة الحساونة-سهل الجفارة، اليوم الثلاثاء، استكمال أعمال فك وتركيب صمامات التحكم بعد عمل استمر لمدة أسبوع كامل.

وأوضح الجهاز، في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه تم البدء في تعبئة المياه عبر المسارين الشرقي والأوسط ورفع معدل التدفق تدريجياً وفق المواصفات الفنية، تمهيداً لعودة المياه تدريجيا للمدن ومناطق الاستهلاك التي انقطعت عنها المياه.

ولفت الجهاز إلى أنه سيصدر توضيحات لاحقاً بشأن موعد وصول المياه حالما تكتمل البيانات الفنية لأعمال المراقبة.

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