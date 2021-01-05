مطار بنينا يعلن جدول رحلات المغادرة ليوم الثلاثاء

أعلن مكتب التوثيق الإعلامي بإدارة مطار بنينا الدولي، جدول رحلات المغادرة من المطار ليوم الثلاثاء الموافق 05�12021.

وطالب المكتب في بيان نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” المسافرين بالتواجد في المطار قبل موعد إقلاع الرحلة بـ 4 ساعات.

ودعا المكتب المسافرين على رحلة المُغادرة القاصدة الإسكندرية ضرورة إجراء تحليل PCR الخاص بفيروس كورونا بصلاحية 72 ساعة قبل موعد الرحلة، فيما يُستثنى الأطفال دون سن الـ 12 عاما من إجراء التحليل.

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