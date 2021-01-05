«الصغير»: لا تصدقوا وهم الانتخابات ولكم في «عماري زايد» عبرة

شكك حسن الصغير، وكيل وزارة الخارجية الأسبق بالحكومة الليبية، في إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها، مستشهدا في ذلك بقرار تكليف عماري زايد بوزارة التعليم بـ«حكومة الوفاق» لمدة شهر، واستمراره في منصبه حتى الآن بالرغم من مرور 13 شهرا، وباستمرار هيئة الدستور برغم من انقضاء مدتها.

وقال زايد في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “لمن يعتقد بوهم الانتخابات نهاية العام عليه فقط أن يتذكر بأن عماري زايد تم تكليفه بوزارة التعليم لمدة شهر ولا زال مستمر لمدة 13 شهر، وبأن هيئة الدستور أجلها 120 يوم ومستمرة منذ 2415 يوم”.

يشار إلى أنه في يوم 11 نوفمبر من عام 2019، أصدر فائز السراج، رئيس «حكومة الوفاق»، قرارا، نص على: “يكلف وزير الدولة عضو «المجلس الرئاسي» عماري زايد، بمهام وزير التعليم مؤقتا إلى حين انتهاء لجنة الفصل بين الوزارتين المشكلة بموجب قرار رئيس المجلس الرئاسي”.

ونص قرار «الرئاسي» المشار إليه على: “تشكل لجنة فنية بقرار من رئيس المجلس الرئاسي، تتولى حصر أصول وموجودات وزارة التعليم واتخاذ الإجراءات اللازمة للفصل بين الوزارتين وفقا لأحكام هذا القرار، على أن تقدم اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها خلال موعد «أقصاه» شهر من تاريخ تشكيلها”.

كما جاء في هذا القرار الصادر بتاريخ 30 أكتوبر 2019 “بموجب هذا القرار يتم إعادة هيكلة قطاع التعليم، بحيث يكون هناك وزارة لتعليم ووزارة للتعليم العالي”.