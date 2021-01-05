«الرعيض»: السيولة ستتدفق وسيحتاج الليبيون بعد أسبوعين لـ «واسطة» لوضع نقودهم في المصارف

اعتبر عضو مجلس النواب المقاطع، ورئيس مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة والصناعة في طرابلس، محمد الرعيض، أن خطوة تعديل سعر الصرف، بمثابة نهاية لفساد المصارف.

وقال «الرعيض» في تصريحات صحفية، إن “السيولة ستتوفر في جميع المصارف خلال الأيام القليلة القادمة”، بحسب كلامه.

وتابع؛ كما أعتقد أنه “بعد أسبوعين سيحتاج الجميع لمعرفة وواسطة حتى يتمكن من وضع النقود في المصرف، نتيجة لتدفق السيولة بشكل كبير للمصارف”، بحسب تعبيره.

وأردف أن “تعديل سعر الصرف خطوة ايجابية ستظهر آثارها على أرض الواقع قريبًا”، موضحًا أن “هذه الخطوة تعتبر نهاية للفساد في المصارف وبيع العملة والتهريب”، بحسب قوله.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة المصرف المركزي، كان قد قرر منتصف ديسمبر الماضي، تعديل سعر الصرف بواقع 4.48 دينار لكل دولار، وذلك لكافة الأغراض الحكومية والتجارية والشخصية، مشيرا إلى أن العمل بهذا التعديل يبدأ اعتبارا من 3 يناير 2021.

وقال بيان صادر عن مجلس الإدارة: “أقر المجلس بالإجماع توصية اللجنة بتعديل قيمة الدينار الليبي مقابل وحدات حقوق السحب الخاصة لتصل إلى 0.1555 وحدة حقوق سحب خاصة لكل دينار أي ما يعادل 4.48 دينار للدولار وسريان هذا السعر على كافة أغراض واستعمالات النقد الأجنبي الحكومية والتجارية والشخصية”.

وأضاف البيان “يبدأ العمل بذلك اعتبارا من الثالث من يناير 2021، وقد سادت روح التفاؤل والإيجابية وإعلاء مصلحة الوطن أعمال الاجتماع”.