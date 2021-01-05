النهر الصناعي: انتهاء أعمال صيانة ستؤدي لانتظام المياه بالمنطقة الغربية

أعلن جهاز النهر الصناعي القيام بأعمال صيانة ستؤدي لانتظام تدفق المياه عبر المسارين الشرقي والغربي لتغذية أغلب مدن المنطقة الغربية.

وبين جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة سهل الجفاره أن الكوادر الفنية بموقع الشويرف استكملت أعمال فك وتركيب صمامات التحكم بعد عمل استمر لمدة أسبوع كامل، كما تم البدء في أعمال تعبئة المياه عبر المسارين الشرقي والأوسط ورفع معدل التدفق تدريجياً وفق المواصفات الفنية تمهيداً لعودة المياه تدريجياُ للمدن ومناطق الإستهلاك التي إنقطعت عنها المياه