طقس ليبيا.. أجواء باردة نسبيا تميل للدفء الأيام القادمة

أخبار ليبيا24

أظهرت توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء الأجواء المتوقعة في ليبيا، باردة نسبيا اليوم الثلاثاء على مناطق غرب ليبيا وتميل للدفء تدريجيا بداية من يوم الخميس.

والطقس، في رأس أجدير، مصراتة، سهل الجفارة، جبل نفوسة، السماء قليلة السحب والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى، تتراوح ما بين (15-17) مئوية ولا تتجاوز (12) مئوية على أغلب المرتفعات الجبلية وتسجل ارتفاعا طفيفا وتدريجيا من يوم الثلاثاء.

وفي الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد، الواحات ومراده، السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على بعض مناطق الدواخل، بينما الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (16-22) مئوية ولا تتجاوز (14) مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر.

وفي الجفرة، سبها، غات، غدامس والحمادة، السماء قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، أما درجات الحرارة القصوى، فتتراوح ما بين (18-26) مئوية ولا تتجاوز (16) مئوية على غدامس والجفرة وتسجل ارتفاعا طفيفا من يوم الغد الأربعاء.

أما في الكفرةو السریر وتازربو، فالأجواء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما درجات الحرارة القصوى، فتتراوح ما بين (26 -29) مئوية على أغلب المناطق.