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الارصاد الجوية توضح توقعات الطقس اليوم واليومين المقبلين: اجواء باردة على غرب ليبيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية نشرة جوية جديدة عن حالة الطقس في ليبيا، متوقعاً أن تبقى الأجواء باردة نسبيا على مناطق غرب ليبيا.

واشار المركز في النشرة الجوية الصادرة اليوم الثلاثاء، إن الأجواء ستميل للدفء تدريجيا بداية من الخميس المقبل.

ويشهد طقس رأس أجدير – مصراتة – سهل الجفارة – جبل نفوسة، سماء قليلة السحبن والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 15 و17 درجة مئوية، ولا تتجاوز 12 درجة مئوية على أغلب المرتفعات الجبلية.

بينما يسود طقس مناطق الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد – الواحات – مراده، سماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا على بعض مناطق الداوخل، والرياح شمالية شرقية، معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 16 و22 درجة مئوية، ولا تتجاوز 14 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر.

وفي مناطق الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة، تكون السماء قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 18 و26 درجة مئوية، ولا تتجاوز 16 درجة مئوية على غدامس والجفرة.

بينما تكون اجواء مناطق الكفرة – السرير – تازربو، صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 26 و29 درجة مئوية على غالبية المناطق.

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ربما تحتوي الصورة على: ‏نص مفاده '‏F-270-002 الليبية التنبوات الجوية المركز 0-10-1202م الثلاثاء طقس التنبوات الحرارة الحرارة الصغرى الحرارة اليوم المدينة نسبيا 08 08 قليلة قليلة طقس طقس 10 الخمس زليتن مصراته طقس قليلة 19 19 21 19 نسبيا طقس 07 04 05 05 04 03 05 06 نالوت يفرن الزنتان غريان 04 03 04 03 04 02 02 02 قليلة قليلة السحب قلبلة 15 16 17 طقس نسبيا طقس نسبيا طقس نسبيا طقس نسبيا قليلة السحب قللة 21 13 قليلة السحب ابونجيم 12 18 19 19 السحب اجدابيا السحب 13 فليل رئيس وحدة عادل الغويل. مراجعة طبرق جالو الجغبوب عبدالحكيم السائح 02 إعداد‏'‏
ربما تحتوي الصورة على: ‏نص مفاده '‏F-270-002 المدن الليبية الجوية التنبوا الموافق طقس الجوية الحرارة الحرارة 22 08 صافية الحرارة العظمى (م(اليوم 16 المدينة صافية 08 صافي الی قليلة السحب قليلة السحب قليلة قليلة السحب الى قليلة قليلة صافية الى قليلة السحب الي السحب (م(اليوم 05 02 07 24 25 27 27 25 16 23 11 هون غدامس أوبارى سبها 11 قليلة السحب السحب سى قليلة السحب صافية اسى قليلة السحب الى قليلة قليلة H صافية الی قليلة 5 الى السحب 09 26 26 مرزق القطرون 12 26 رئيس وحدة النشرات 29 عادل الغويل مراجعة عبدالحكيم السائج إعداد 3/2 /01/3102م الإصدار‏'‏

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