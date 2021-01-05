الارصاد الجوية توضح توقعات الطقس اليوم واليومين المقبلين: اجواء باردة على غرب ليبيا

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية نشرة جوية جديدة عن حالة الطقس في ليبيا، متوقعاً أن تبقى الأجواء باردة نسبيا على مناطق غرب ليبيا.

واشار المركز في النشرة الجوية الصادرة اليوم الثلاثاء، إن الأجواء ستميل للدفء تدريجيا بداية من الخميس المقبل.

ويشهد طقس رأس أجدير – مصراتة – سهل الجفارة – جبل نفوسة، سماء قليلة السحبن والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 15 و17 درجة مئوية، ولا تتجاوز 12 درجة مئوية على أغلب المرتفعات الجبلية.

بينما يسود طقس مناطق الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد – الواحات – مراده، سماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا على بعض مناطق الداوخل، والرياح شمالية شرقية، معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 16 و22 درجة مئوية، ولا تتجاوز 14 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر.

وفي مناطق الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة، تكون السماء قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 18 و26 درجة مئوية، ولا تتجاوز 16 درجة مئوية على غدامس والجفرة.

بينما تكون اجواء مناطق الكفرة – السرير – تازربو، صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 26 و29 درجة مئوية على غالبية المناطق.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي