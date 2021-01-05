حفتر يوجه بمنح الأجهزة الأمنية كافة الصلاحيات للقيام بعملها دون عراقيل

وجه قائد الجيش خليفة حفتر خلال اجتماعه برئيس وأعضاء الغرفة الأمنية المشتركة التي شُكلت بتوجيهاته المُباشرة على ضرورة منح الأجهزة الأمنية كافة الصلاحيات التي تمكنها من أداء عملها دون عراقيل.

وبين مكتب إعلام القيادة العامة للجيش أن حفتر شدد خلال الاجتماع على ضرورة منح الأجهزة الأمنية كافة الصلاحيات التي تُمكنها من آداء عملها دون أي عراقيل للإستمرار في تأدية مهامها وتكثيف جهودها حتى تنعم بنغازي بالأمن والآمان وتصبح خالية من كافة مظاهر التسلح الغير قانوني والجريمة والخارجين عن القانون .

واطلع حفتر خلال الإجتماع على المشهد الأمني وما تم إنجازه والعمل عليه من قبل الغرفة والأجهزة الأمنية والعسكرية، إضافةً لوقوفه على كافة تفاصيل عمل الغرفة وخططها القادمة.