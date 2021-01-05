تقرير.. تصريحات متضاربة لمسئولي الوفاق حول الانسحاب العسكري

تضاربت آراء قيادات قوات الوفاق غير المعتمدة بشأن تطبيق قرار الانسحاب العسكري من نقاط التماس، وفق إعلان اللجنة العسكرية المشتركة ”5+5“.

وكان وقد أكد بعض قادة الوفاق والمشاركين في اللجنة العسكرية المشتركة بدء خطوات الانسحاب من المواقع المتفق عليها، فيما نفى قادة في المليشيات نية قواتهم الانسحاب من مواقعهم.

وقال عضو اللجنة العسكرية المشتركة ”5+5“ الفيتوري غريبيل، إن التنسيق جار لبدء سحب القوات العسكرية من كل التمركزات والتجمعات المتفق عليها، موضحا أن سبب التأخير في سحب القوات هو توزعها في مناطق ومساحات شاسعة، لافتا إلى أن الأمر يحتاج إلى وقت وجهد وتكاثف.

وعلى النقيض من ذلك، قال مدير ما يسمى إدارة التوجيه المعنوي بالمنطقة العسكرية الوسطى التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، ناصر القايد، إن أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة، غير مخوّلين بإصدار أوامر للقوات بشأن الانسحاب العسكري.

وشدد القايد على أن من مهام أعضاء اللجنة الاتفاق بين الطرفين على البنود التي يمكن تنفيذها، وتقديم تقرير وإحالته للجهات المعنية لاتخاذ القرار المناسب، لافتا إلى أن اللجنة لا تستطيع إصدار أي أمر للعناصر المسلحة التابعة لها إلا بموافقة آمري الغرف والمناطق وسرايا القتال.

وأعلن المستشار الإعلامي لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق غير المعتمدة، عمران شتيوي، أن التحشيد على الجبهات مستمر، بهدف توجيه رسائل بالتواجد.

وذكر شتيوي أن الاتفاق بين اللجنة العسكرية المشتركة على فتح الطريق الساحلي، ينص على وجود بوابة في الغرب، وأخرى مقابلة من الشرق، لافتا إلى أن الانسحاب الكامل لم يقرر حتى الآن، خصوصا من طرف القوات التابعة للوفاق.

وأشار شتيوي إلى أن الخلافات لا تزال موجودة حتى الآن بشأن مسألة الانسحاب الكلي، مشددا على أنه لا يوجد اتفاق واضح بتوقيت الانسحاب.

وكان قد أكد أعضاء اللجنة المشتركة التابعة للجيش والناطق باسم قيادة الجيش، في وقت سابق، أن قواتهم لا تتواجد داخل سرت أو الجفرة، بل تتمركز في مواقع ومعسكرات خاصة بها، وأن الطرق والمدن مؤمنة بوساطة قوات أمنية تابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق غير المعتمدة.

ويذكر أن هناك خلافات كبيرة، بين وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا، ووزير الدفاع المفوض بالحكومة نفسها صلاح النمروش منذ فترة، وهو ما يجعل مسألة سحب العناصر المسلحة تخضع لأوامر مباشرة من قيادات هذه القوات.

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