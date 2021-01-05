” آر إف آي ” تكشف عن دور لبلحاج في نقل المرتزقة والإرهابيين السوريين إلى ليبيا

ليبيا- جدد الاتحاد الأوروبي على لسان “بيتر ستانو” المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد رفضه القاطع لوجود أية مرتزقة في ليبيا.

“ستانو” أوضح في تصريحات الإثنين تابعتها صحيفة المرصد أن الاتحاد الأوروبي مستعد للمساهمة بكل ما يستطيع من أجل الدفع باتجاه حل سياسي في ليبيا.

وفي سياق ذي صلة كشفت إذاعة “آر أف إي” الفرنسية عن تورط رئيس حزب الوطن عبد الحكيم بلحاج في التوسط مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنقل المرتزقة السوريين إلى ليبيا عبر الخطوط الجوية التي للأول علاقة ملكية بها وهو ما يعني عمل أنقرة على إثارة الفوضى في البلاد تمهيدًا لغزوها.

وكانت الإذاعة تشير إلى شركة الأجنحة الليبيية التي تورطت في عشرات رحلات نقلت آلاف المرتزقة والجهاديين من وإلى ليبيا .

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية