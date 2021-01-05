البيضاء تسجل 3 إصابات و 12 حالة اشتباه بفيروس كورونا

أعلن مركز الرصد الأولي والاستجابة السريعة – إدارة الشؤون الصحية في البيضاء أن البلدية سجلت الإثنين 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا و12 حالة اشتباه.

وقال المركز في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن عدد المترددين على المركز بلغ 87 شخصاً للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح المركز أن عدد المترددين من داخل مدينة البيضاء بلغ 61 ما بين مسافرين وزائرين للكشف الطبي فيما بلغ عدد المترددين على المركز من خارج المدينة 26 شخصاً.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24