تونس تدعو مجلس الأمن لنشر قوة دولية في ليبيا

دعت تونس التي تترأس مجلس الأمن الدولي خلال يناير الجاري، المجلس لإصدار قرار تنتشر بموجبه بعثة دولية لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا.

وقال السفير التونسي في الأمم المتحدة “طارق الأدب” خلال مؤتمر صحافي: إن مجلس الأمن بحاجة إلى تبني آلية مراقبة وقف إطلاق النار ، مشيرا إلى أن هذه الآلية تعتمد على المفاوضات التي ستجري بين الأطراف الليبية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا استنادا إلى مقترحات الأمين العام.

وأعرب الأدب عن أمله أن يتم اعتماد القرار في أسرع وقت ممكن، لافتا إلى أنه هناك زخم، لكنه “هش بعض الشيء”.

ويأتي المطلب التونسي عقب دعوة الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” في تقرير رفعه نهاية العام المنصرم، إلى تشكيل لجنة مراقبين دوليين تضم مدنيين وعسكريين متقاعدين من هيئات دولية على غرار الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.

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