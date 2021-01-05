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دفاع الوفاق : كتيبة حطين مقربة من باشاآغا والإنسحاب من الطريق الساحلي لم يقرر

تم النشر منذُ 24 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا –  زعم المستشار الإعلامي لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق عمران اشتيوي إن الحشد على الجبهات مستمر، إلا أنه بهدف توجيه رسائل بالوجود.

شتيوي وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الإثنين أوضح أن الاتفاق بين اللجنة العسكرية “5+5” على فتح الطريق الساحلي، وأنه أصبح مؤكدًا، حيث ستكون هناك بوابة في الغرب وأخرى مقابلة من المنطقة الشرقية، إلا أن الانسحاب الكامل لم يقرر حتى الآن، خاصة أن كل طرف ينتظر من الطرف الآخر البدء بالانسحاب.

وتابع: “ما زالت الخلافات موجودة حتى الآن بشأن مسألة الانسحاب الكلي بالتأكيد، ولا يوجد اتفاق واضح بتوقيت الانسحاب، وهناك بعض الأطراف من الجانبين تحاول عرقلة الاتفاق، خاصة أن حفتر  لهجته تصعيدية”، متجاهلاً تصريحات النمروش الرافضة لاتفاق 5+5 منذ البداية .

وفيما يتعلق بالخلاف بين وزير الداخلية فتحي باشاآغا ووزير الدفاع صلاح النمروش، تابع قائلًا: “الخلاف بينهما كان منذ فترة، إلا أن حضور وزير الداخلية لتخريج دفعة جديدة وتبادل التهاني في عيد الشرطة يؤكد تلاشي الخلاف في الوقت الراهن”.

وحول انسحاب كتيبة حطين التي أسسها وزير الداخلية فتحي باشاآغا، قال اشتيوي: “الكتيبة مقربة حاليًا من وزير الداخلية، وانسحابها يعني عدم وجود أي خلاف بين وزير الداخلية ووزير الدفاع”.

المستشار الإعلامي مضى بقوله: “الوضع الراهن سيستمر على ما هو عليه، خاصة أن الاتفاق حول بقاء المجلس الرئاسي، وأن البعثة الأممية لم تستطع الدفع نحو أي تغيير في الوقت الراهن والفترة المقبلة قد لا تحمل أي جديد، ما يعني بقاء الوضع على ما هو عليه”.

المرصد – متابعات

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • كلاب اردوغان سيكونوا قربان فهم خوان والان نشهد متغيرات ستقلب الطاولة عليهم وتجعل اردوغان وحيد بعد ان عادت العلاقات بين قطر والسعودية وفتح الحدود وسيتم توقيع اتفاق المصالحة اليوم فى القمة الخليجية فى حضور وزير الخارجية المصرى وامير قطر وبعد فتح الحدود مع قطر ستدفق السلع السعودية بدلا من التركية وسيرحل المرتزقة الاتراك فهم استفتدوا من الشقاق بين الاشقاء وليس لهم مكان بعد الان وكذلك سنرى انعكاس ذلك على ليبيا لن تمول قطر المرتزقة الااتراك وسيكون هناك تعاون عربى ولا مكان للاتراك ولا كلابهم ولن تجد القنوات المسعورة فى تركيا من يمولها بعد عودة قطر للعرب

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  • صبرا آل ياسر فأن موعدكم الجنة….العصا آتية قريبا انشاءالله …بمجرد ان يذهب المجنون ترامب صديق القردوغان ومحاميه ويستلم الرئيس الامريكي الجديد سنري العجائب انشاءالله….العصا قادمة لمن يعصي الاوامر ….خلاص …تم اللعب ياأولاد…………….

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