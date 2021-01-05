«مكافحة الأمراض»: 481 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وشفاء 956 شخصا ووفاة 10 حالات

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الاثنين 04 يناير 2021 م وفقا للبيان رقم (294).

واستلم المركز عدد (3554) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1128) عينة، مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (451) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1100) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (224) عينة، مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (57) عينة”.

كما وزعت عينات كورونا على “مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (123) عينة، مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (227) عينة، مختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس عدد (95) عينة، مختبر فرع المركز الوطني سرت عدد (55) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (6) عينات، المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (88) عينة”.

وبعد فحص عينات كورونا بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: عدد (3073) عينة سالبة لفيروس كورونا، عدد (481) عينة موجبة لفيروس كورونا (379 جديدة + 102 مخالطة)”.

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن حالات كورونا مفصلة بحسب المدن على النحو التالي:

1.طرابلس

عدد 182 حالة جديدة

عدد 55 حالة مخالطة

2.بنغازي

عدد 56 حالة جديدة

3.مصراته

عدد 31 حالة مخالطة

4.الزاوية الغرب

عدد 12 حالة جديدة

5.قصر بن غشير

عدد 1 حالة جديدة

6.الماية

عدد 3 حالة جديدة

7.العجيلات

عدد 3 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

8.السواني بن ادم

عدد 4 حالة جديدة

9.غريان

عدد 3 حالة جديدة

10.بني وليد

عدد 4 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

11.القره بوللي

عدد 2 حالة جديدة

12.جادو

عدد 2 حالة جديدة

13.الخمس

عدد 6 حالة جديدة

14.زليتن

عدد 24 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

15.الزهراء

عدد 32 حالة جديدة

16.جنزور

عدد 8 حالة جديدة

17.يفرن

عدد 1 حالة جديدة

18.الرياينة

عدد 6 حالة جديدة

19.المنشية الجميل

عدد 2 حالة جديدة

20.قصر الأخيار

عدد 3 حالة جديدة

21.الزاوية الجنوب

عدد 3 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

22.الجميل

عدد 1 حالة جديدة

23.رقدالين

عدد 3 حالة الجديدة

24.سرت

عدد 5 حالة جديدة

عدد 8 حالة مخالطة

25.الكفرة

عدد 2 حالة جديدة

26.سوق الخميس امسيحل

عدد 3 حالة جديدة

27.ظاهر الجبل

عدد 3 حالة جديدة

28.مسلاته

عدد 1 حالة جديدة

29.وازن

عدد 1 حالة جديدة

30.الرحيبات

عدد 1 حالة جديدة

31.الاصابعة

عدد 2 حالة جديدة

تفاصيــــل الـــــ ( 956 ) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 811 حالة في طرابلس

2.عدد 1 حالة في درج

3.عدد 11 حالة في السبيعة

4.عدد 60 حالة في مصراته

5.عدد 3 حالات في الزاوية المركز

تفاصيــــــل الــــ ( 10 ) حالة الوفاة

1.عدد 5 حالات في زليتن

2.عدد 1 حالة في العجيلات

3.عدد 1 حالة في بني وليد

4.عدد 1 حالة في مصراته

5.عدد 1 حالة في ترهونة

6.عدد 1 حالة في جنزور

الإحصاءات العامة

1.إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 102456

2.الحالات النشطة : 24676

3.المتعافين : 76244

4.الوفيات : 1536