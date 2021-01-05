غوتيريس يوصي بنشر فريق دولي في سرت لمراقبة الهدنة الليبية

أوصى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بنشر مراقبين دوليين في ليبيا لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل له في أكتوبر2020، من قاعدة في مدينة سرت الإستراتيجية.

وقال غوتيريس في تقرير مؤقت قدم أمس الاثنين إلى مجلس الأمن، وكشف النقاب عنه اليوم الثلاثاء، بشأن الترتيبات المقترحة لمراقبة وقف إطلاق النار إنه ”ينبغي إرسال فريق متقدم إلى العاصمة الليبية طرابلس كخطوة أولى لتوفير الأسس لآلية قابلة للتطوير تابعة للأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار ومقرها في سرت“.

ونصَّ اتفاق وقف إطلاق النار على ”انسحاب جميع القوات المسلحة من خطوط الصراع ورحيل جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب في غضون ثلاثة أشهر“.