طرابلس الأعلى في إصابات «كورونا» الجديدة تليها بنغازي والزهراء

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 481 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الإثنين، منها 237 حالة في طرابلس.

وجاءت بنغازي ثانيا بـ 56 حالة، ثم الزهراء بـ 32 حالة، و31 حالة في مصراتة، و27 حالة في زليتن، و13 حالة في سرت، و12 حالة في الزاوية الغرب، و8 حالات في جنزور، و6 حالات في كل من الرياينة وبني وليد والخمس، و5 حالات في الزاوية الجنوب، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء.

إضافة إلى 4 حالات في كل من سواني بن آدم والعجيلات، و3 حالات في كل من الماية وغريان وقصر الأخيار ورقدالين وسوق الخميس امسيحل وظاهر الجبل، وحالتين في كل من القره بوللي وجادو والمنشية الجميل والكفرة والأصابعة، وحالة واحدة في كل من قصر بن غشير ويفرن والجميل ومسلاتة ووازن والرحيبات.

وتماثل للشفاء 956 مصابا، موزعين بواقع 811 حالة في طرابلس، وحالة في درج، و11 حالة في السبيعة، و60 حالة في مصراتة، و3 حالات في الزاوية المركز.

في حين توفى 10 آخرين، بينهم 5 حالات في زليتن، وحالة واحدة في كل من العجيلات وبني وليد ومصراتة وترهونة وجنزور.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا