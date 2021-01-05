الأرصاد: الأجواء باردة نسبيا على مناطق غرب البلاد

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، توقعه بأن تبقى الأجواء باردة نسبيا على مناطق غرب البلاد.

وذكر المركز في نشرة الأحوال الجوية، أن الأجواء ستميل للدفء تدريجيا بداية من الخميس المقبل.

وبالنسبة للأحوال الجوية في “رأس أجدير – مصراتة – سهل الجفارة – جبل نفوسة”، تكون السماء قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 15 و17 درجة مئوية، ولا تتجاوز 12 درجة مئوية على أغلب المرتفعات الجبلية.

أما عن الأحوال الجوية في “الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد – الواحات – مراده”، تكون السماء قليلة السحب، وتتكاثر أحيانا على بعض مناطق الداوخل، والرياح شمالية شرقية، معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 16 و22 درجة مئوية، ولا تتجاوز 14 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر.

وعن الأحوال الجوية في “الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة”، تكون السماء قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 18 و26 درجة مئوية، ولا تتجاوز 16 درجة مئوية على غدامس والجفرة.

وفي “الكفرة – السرير – تازربو”، تكون الأجواء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 26 و29 درجة مئوية على غالبية المناطق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24