“218” تُودّع شريكها التقني.. المنتج “ألبير حدّاد”

فقدت “218” شريكها التقني، وأحد الذين فتحوا أبوابها وآمنوا بفكرتها وقدموا لها الدعم، منذ بداية تأسيسها، وهو المنتج السينمائي والتلفزيوني “ألبير يوسف حدّاد”، الذي وافته المنية فجر اليوم؛ متأثرًا بمرض عضال.

وتولى الراحل منذ ثلاثة أعوام منصب رئيس اتحاد المنتجين الأردنيين، والرئيس التنفيذي لمجموعة المؤسسة العربية للإنتاج والتوزيع الفني.

وبدأ “حدّاد” مشواره في مجال الإنتاج بتأسيس المركز الدولي للفيديو والتلفزيون مطلع الثمانينات، وأسّس بعدها مؤسسة العربية للإنتاج والتوزيع الفني عام 1992، قبل أن يتدرّج في سُلّم اتحاد المنتجين الأردنيين منذ عام 2013.

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