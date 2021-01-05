أمن النواحي الأربعة تبحث عمل لجنة التنسيق بين شركة الإسمنت ومديريات الأمن

اجتمعت مديرية أمن النواحي الأربعة مع لجنة التنسيق بين الشركة الأهلية للأسمنت ومديريات الأمن بمناطق جنوب طرابلس المعنية بتسهيل حصول المواطنين على الأسمنت بعدما تضررت منازلهم جراء اشتباكات طرابلس.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن الاجتماع الذي عقد الأثنين بديوان مديرية أمن النواحي الأربعة ضم مدير أمن النواحي الأربعة عميد نورالدين الشتوي ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي رئيس اللجنة عميد محمد فتح الله ومدير مكتب شؤون النازحين والمهجرين بوزارة الداخلية مقدم أكرم الراجحي.

وجرى خلال الإجتماع مناقشة سير عمل اللجنة والمراحل الزمنية التي قطعتها من أجل إنجازها لمهامها الموكلة إليها في توزيع مادة الأسمنت على المواطنين المتضررة منازلهم وتسهيل حجوزاتهم بالخصوص حتى أستلامهم لكميات الأسمنت التي يحتاجونها.

وعقب الأجتماع أنتقل الحضور إلى مجمع الأسمنت بسوق الخميس أمسيحل حيث عقدوا أجتماعا بمدير الإدارة التجارية بالمجمع جرى خلاله الاتفاق على تذليل كافة العثرات أمام المواطنين المعنيين بقرار اللجنة على أن يتم العمل وفقا للقوائم التي تعدها مديرية أمن النواحي الاربعة وبالاستناد على محاضر مراكز الشرطة التي وثقت لأضرار التي وقعت على تلك المنازل والممتلكات.