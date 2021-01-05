الأمم المتحدة: سنرسل فريقا إلى ليبيا تمهيدا لبعثة مراقبة يكون مقرها سرت

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، أنه قدم توصية، تعلقت بنشر مراقبين دوليين في ليبيا تحت مظلة الأمم المتحدة لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر الماضي.

وقال غوتيريش، في تقرير مؤقت رفعه إلى مجلس الأمن حول الترتيبات المقترحة لمراقبة وقف إطلاق النار بليبيا: “إن اللجنة العسكرية المشتركة، المكونة من 5 ممثلين من الجانبين المتنافسين، طلبت نشر مراقبين دوليين غير مسلحين وغير نظاميين تحت رعاية الأمم المتحدة”.

وأضاف “يجب إرسال فريق متقدم إلى العاصمة الليبية طرابلس كخطوة أولى من أجل توفير الأسس لآلية تابعة للأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار، وتكون مقرها في سرت.. لتوفير الأسس لقيام الأمم المتحدة بمراقبة وقف إطلاق النار بشكل قابل للتوسع”.

يشار إلى أن هذه التوصية، جاءت، بعد أن أعرب سفير تونس لدى الامم المتحدة طارق الأدب، في مؤتمر صحفي، عن أمل تونس في أن يُصدر مجلس الأمن الدولي “في أسرع وقت ممكن” قراراً تنتشر بموجبه بعثة دولية لمراقبة وقف إطلاق النار الساري في ليبيا.