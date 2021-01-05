الثني يبحث تنسيب المعينين وفائض الملاك الوظيفي

بحث رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الثلاثاء سير عمل وزارتي الصناعة، والعمل والتأهيل، وذلك خلال اجتماع عقده مع وزير الصناعة – المكلف بتسيير أعمال وزارة العمل السنوسي صالح.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن الثني اطلع خلال الاجتماع الذي عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، على إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة بشأن تنسيب المعينين بقرارات سابقة وفائض الملاك الوظيفي، وماتم الوصول إليه من تنسيبهم على القطاعات المختلفة في الدولة للاستفادة من خدماتهم.

وتطرق الاجتماع إلى الإجراءات التنفيذية حول ما تم الاتفاق عليه خلال الأيام الماضية مع شركة المطاحن الوطنية، والهيئة العامة للمناطق الصناعية، لضمان سير أعمالها بالشكل المطلوب.