الثني يبحث تنسيب المعينين وفائض الملاك الوظيفي

بحث رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الثلاثاء سير عمل وزارتي الصناعة، والعمل والتأهيل، وذلك خلال اجتماع عقده مع وزير الصناعة – المكلف بتسيير أعمال وزارة العمل السنوسي صالح.
وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن الثني اطلع خلال الاجتماع الذي عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، على إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة بشأن تنسيب المعينين بقرارات سابقة وفائض الملاك الوظيفي، وماتم الوصول إليه من تنسيبهم على القطاعات المختلفة في الدولة للاستفادة من خدماتهم.
وتطرق الاجتماع إلى الإجراءات التنفيذية حول ما تم الاتفاق عليه خلال الأيام الماضية مع شركة المطاحن الوطنية، والهيئة العامة للمناطق الصناعية، لضمان سير أعمالها بالشكل المطلوب.
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