موسع: تفاصيل منع دخول ناقلة نفطية إلى ميناء الحريقة

أخبار ليبيا 24-خاص

منع عناصر جهاز حرس المنشآت النفطية في طبرق، اليوم الثلاثاء، في وقفة احتجاجية، على رصيف ميناء الحريقة النفطي، دخول نافطة نفط لشحن مليون برميل من النفط الخام.

وجاء الاحتجاج على تأخر صرف مرتباتهم منذ سبتمبر 2019.

وفرض المحتجون عملية منع لدخول ناقلة النفط (OLYMPIC. FIGHTER) إلى ميناء الحريقة، حيث تعد هذه العملية الأولى من نوعها في عام 2021.

أخبار ليبيا 24 تواصلت مع المحتجين وعن أسباب الاعتصام، حيث أكدوا أنهم يطالبون بمرتباتهم المتوقفة منذ شهر سبتمبر من العام 2019.

وقال أحد عناصر جهاز حرس المنشآت النفطية، لأخبار ليبيا24، “صبرنا كثيراً على ايقاف رواتبنا ولدينا ظروف لاتعد ولا تحصى. وعدونا كثيرًا، لكن لم تتحقق أمانينا ولم تصرف رواتبنا”.

وأضاف، “مستمرون في اعتصامنا حتى تتحقق مطالبنا بصرف مرتباتنا المتوقفة”، لافتًا إلى أن الرواتب تصرف لبقية أفراد حرس المنشآت النفطية في المنطقة الغربية.

وتابع، “وصلتنا اتصالات من عدد من المسؤولين لفك الاعتصام مقابل الإفراج عن رواتبنا، وقد أكدت شركة الخليج بأنهم أوصلوا رسالتنا للجهات المسؤولة لإيجاد حلول للمعتصمين”.

بدوره أكد مصدر مسؤول من شركة الخليج، على أن رواتب حرس المنشآت لا تتبع الشركة، ولكنهم أوصلوا رسالتهم إلى الجهات المسؤولة لدفع كل الرواتب المتبقية.

يشار أن الناقلة النفطية، رأسية بمنطقة المخطاف لشحن مليون برميل من النفط الخام إلى الصين، وهي أول ناقلة نفطية في عام 2021 وهي لازالت تنتظر لفك الاعتصام بميناء الحريقة النفطي بمدينة طبرق التابع لشركة الخليج العربي للنفط.