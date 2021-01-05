«الثني» يتابع إجراءات تنفيذ قرارات وزارتي العمل والصناعة 

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية، عبدالله الثني سير عمل وزارتي الصناعة، والعمل والتأهيل، وذلك خلال اجتماع عقده مع وزير الصناعة – المكلف بتسيير أعمال وزارة العمل والتأهيل الدكتور السنوسي صالح.
وقال حساب الحكومة الليبية على فيسبوك، اليوم الثلاثاء، في بيان، إن «الثني» اطلع خلال الاجتماع الذي عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، من الوزير على إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة بشأن تنسيب المعينين بقرارات سابقة وفائض الملاك الوظيفي، وما تم الوصول إليه من تنسيبهم على القطاعات المختلفة في الدولة للاستفادة من خدماتهم.
وأوضح البيان، أن الاجتماع تطرق إلى الإجراءات التنفيذية حول ما تم الاتفاق عليه خلال الأيام الماضية مع شركة المطاحن الوطنية، والهيئة العامة للمناطق الصناعية، لضمان سير أعمالها بالشكل المطلوب.
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