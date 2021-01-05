«الثني» يتابع إجراءات تنفيذ قرارات وزارتي العمل والصناعة 

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية، عبدالله الثني سير عمل وزارتي الصناعة، والعمل والتأهيل، وذلك خلال اجتماع عقده مع وزير الصناعة – المكلف بتسيير أعمال وزارة العمل والتأهيل الدكتور السنوسي صالح.

وقال حساب الحكومة الليبية على فيسبوك، اليوم الثلاثاء، في بيان، إن «الثني» اطلع خلال الاجتماع الذي عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، من الوزير على إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة بشأن تنسيب المعينين بقرارات سابقة وفائض الملاك الوظيفي، وما تم الوصول إليه من تنسيبهم على القطاعات المختلفة في الدولة للاستفادة من خدماتهم.

وأوضح البيان، أن الاجتماع تطرق إلى الإجراءات التنفيذية حول ما تم الاتفاق عليه خلال الأيام الماضية مع شركة المطاحن الوطنية، والهيئة العامة للمناطق الصناعية، لضمان سير أعمالها بالشكل المطلوب.