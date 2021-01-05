داخلية الوفاق تبحث تأمين الانتخابات البلدية

بحث مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية عميد محمد المداغي مع مساعد مدير أمن طرابلس للشؤون الأمنية عميد رمضان برباش، ومدير إدارة تأمين وحماية الإنتخابات بالإدارة العامة للعمليات الأمنية عميد طارق القماطي تأمين انتخابات المجالس البلدية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أنه جرى خلال الإجتماع الذي عقد بديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس مناقشة بعض النقاط الواجب مرعاتها من قبل مديريات الأمن الواقعة في نطاق إختصاصتها لإجراء الإنتخابات، ووضع خطة أمنية تُعنى بتأمين إنتخابات المجالس البلدية، وإتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن.

وأوضحت الوزارة أن الإجتماع يأتي في إطار المتابعة الأمنية المستمرة من قبل وزارة الداخلية لسير انتخابات مجالس البلديات وآلية تأمينها من قبل إدارة تأمين وحماية الإنتخابات.