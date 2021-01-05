عاجل // اتفاق بين باشاغا ولجنة 5+5 على تشكيل قوة أمنية مشتركة لتأمين الطريق الساحلي

أفادت وسائل إعلام، اليوم الثلاثاء، أن وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا وأعضاء لجنة 5+5 اتفقوا على تشكيل قوة أمنية مشتركة لتأمين الطريق الساحلي وتجهيزها بكل الإمكانيات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24