عاجل ليبيا الان

عاجل // اتفاق بين باشاغا ولجنة 5+5 على تشكيل قوة أمنية مشتركة لتأمين الطريق الساحلي

تم النشر منذُ ثانيتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أفادت وسائل إعلام، اليوم الثلاثاء، أن وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا وأعضاء لجنة 5+5 اتفقوا على تشكيل قوة أمنية مشتركة لتأمين الطريق الساحلي وتجهيزها بكل الإمكانيات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك