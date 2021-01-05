الخارجية الليبية تبحث تصورات حل الأزمة الليبية

بحثت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية مع مراكز البحوث والدراسات الليبية الأزمة في ليبيا والتصورات والمقاربات لحلها.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بالحكومة الليبية أن وزير الخارجية عبد الهادي الحويج ترأس اليوم لثلاثاء الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة ببنغازي والذي جرى خلاله تشخيص الأزمة في ليبيا ووضع التصورات والمقاربات لحلها وبحث أسباب عدم وصول المبادرات والاجتماعات والمؤتمرات التي عُقِدت بشأن الأزمة الليبية إلى حل ينهي هذا الصراع القائم وسبل دعوة مختلف الأطراف الليبية للجلوس على طاولة واحدة والدفع باتجاه أن يكون الحل ليبياً دون انتظار حل يأتِ من الخارج وإمكانية تبني مبادرة وطنية تهدف إلى جمع الأطراف الليبية والمساهمة في تقديم المقاربات لحل الأزمة في ليبيا دون التخلي عن الثوابت الوطنية.

وشارك في الاجتماع مدير مكتب وزارة الخارجية والتعاون الدولي-بنغازي والمستشارين بالوزارة ونخبة من الأساتذة والأكاديميين والنشطاء الحقوقيين والمدنيين المهتمين بالشأن الليبي.

واقترح الحويج عقد ندوة وطنية تجمع كل الأطراف الليبية وفي مدينة ليبية ويكون حل الأزمة الليبية فيها ليبياً دون انتظار حلول تأتِ من الخارج.