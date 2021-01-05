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عقب انسحاب كتيبته .. باشاآغا يبحث مع 5 الرئاسي تشكيل قوة مشتركة لطريق غرب سرت

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – عقد عضو مجلس النواب المنقطع عن مدينة مصراتة ووزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاآغا اليوم الثلاثاء اجتماعًا مع أعضاء الجنة العسكرية التابعة للمجلس الرئاسي “5+5″، بحضور مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية علي النويصري.

الاجتماع بحث بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية ترتيبات فتح الطريق الساحلي، وحلحلة كافة المشاكل التي صاحبت إغلاق الطريق الساحلي وقفله.

صورة من الإجتماع

واتفق المشاركون في الاجتماع على تشكيل قوة أمنية مشتركة لتأمين الطريق الساحلي، وتجهيزها بكافة الإمكانيات التي تحتاجها من دعم؛ حتى تقوم بدورها على أكمل وجه.

ويأتي هذا الإجتماع عقب أيام من زيارة الوفد المصري لطرابلس واجتماعهم مع باشاآغا وتأكيد دعمهم لإتفاق 5+5 المتعثر فيما يزال وزير دفاع الوفاق صلاح النمروش يسعى لعرقلة الإتفاق عبر عدة إجراءات وتصريحات .

يشار إلى أن كتيبة ” حطين ” التابعة لفتحي باشاآغا والتي كان ولازال آمرًا لها تحت غطاء المجلس العسكري مصراتة قد أعلنت انسحابها من الطريق الساحلي غرب سرت تنفيذًا لاتفاق 5+5 فيما رفض البقية التنفيذ .

المرصد – متابعات

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • ايامكم سوداء ياخوان بعد المصالحة القطرية السعودية وفتح الحدود بينهما منا يجعل تركيا معزولة بدون دعم قطرى وسترحل مرتزقتها من قطر وستعود البضائع السعودية بدلا من التركية لقطر وسنرى تنسيق مصرى قطرى فى ليبيا عبى حساب الاخوان حيث نرى الان حضور وزير الخارجية المصرى القمة الخليجية وتوقيع اتفاق العلا راحت عليكم ياخوان ومن المتوقع ان يقدمكم اردوغان قربان للمصالحة مع مصر وباشاغا فاهم اللعبة من البداية لهذا ذهب الى مصر واستقبل الوفد المصرى اما الاغبياء من الخوان فليس لهم مكان بعد لم شمل الاشقاء فى ليبيا يل وفى الوطن العربى ولا مكان للشقاق بين الاشقاء وليرحل الاشقياء الى الصحراء

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