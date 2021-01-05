ليبيا الان

عسكري من قوات الوفاق: الجيش الليبي هاجَمَنا قرب سرت

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلنت المتحدث باسم غرفة عمليات تحرير سرت-الجفرة، الهادي دراه التابعة لقوات الوفاق، الثلاثاء، تعرّض قواته لإطلاق نار من قِبل الجيش الليبي، بمنطقة البخارية غرب مدينة سرت .

وأضاف المتحدث باسم غرفة عمليات تحرير سرت-الجفرة في تصريح صحفي، أن قواتهم تعرضت لإطلاق نار بالأسلحة الرشاشة الخفيفة، في محور البحر قرب منطقة البخارية (24 كيلومتر غرب سرت).

وأضاف دراه أن “ما حدث هو خرق لوقف إطلاق النار، وفي الوقت الذي كنا نتوقع فيه انسحاب قوات الجيش لبدء تطبيق اتفاق لجنة 5+5 العسكرية، تفاجأنا بالرماية على قواتنا”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • تصحيح لعنوان الخبر أرهابي من مليشيات النفاق وليس عسكري من قوات الوفاق فهؤلاء لم يآتي بهم للسلطه وفاق بين الليبيين بل آتت بهم ورقه من ليّون في مؤامرة الصخيرات وزورا وبهتانا إلصق بهم حكومة الوفاق فلم ولن نري اتفاق بين الليبين أثمر عن حكومه يرأسها السراج بل ما رأيناه هي آوامر من الأمم المتحده الممثل الرئيس للدوله الاستعماريه بتولي مهمة رئيس وزارة العماله فائز السراج وتولي رئاسة المجلس الاعمي للدولمه البعير الاجرب السويحلي ثم آلت الرئاسه الي الكرارسي خانب المخزي فتباً لكم من صعاليك بُليت بكم ليبيا

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