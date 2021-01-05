عسكري من قوات الوفاق: الجيش الليبي هاجَمَنا قرب سرت

أعلنت المتحدث باسم غرفة عمليات تحرير سرت-الجفرة، الهادي دراه التابعة لقوات الوفاق، الثلاثاء، تعرّض قواته لإطلاق نار من قِبل الجيش الليبي، بمنطقة البخارية غرب مدينة سرت .

وأضاف المتحدث باسم غرفة عمليات تحرير سرت-الجفرة في تصريح صحفي، أن قواتهم تعرضت لإطلاق نار بالأسلحة الرشاشة الخفيفة، في محور البحر قرب منطقة البخارية (24 كيلومتر غرب سرت).

وأضاف دراه أن “ما حدث هو خرق لوقف إطلاق النار، وفي الوقت الذي كنا نتوقع فيه انسحاب قوات الجيش لبدء تطبيق اتفاق لجنة 5+5 العسكرية، تفاجأنا بالرماية على قواتنا”.