السيد رئيس مجلس الوزراء يُتابع إجراءات تنفيذ القرارات الخاصة بوزارتي العمل والصناعة

بنغازي 05 يناير 2021 (وال)-بحث السيد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم الثلاثاء، سيّر عمل وزارتي الصناعة والعمل والتأهيل، مع وزير الصناعة -المكلف بتسيير أعمال وزارة العمل والتأهيل الدكتور السنوسي صالح.

هذا واطلع السيد الرئيس خلال الاجتماع الذي عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، على إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة بشأن تنسيب المعينين بقرارات سابقة وفائض الملاك الوظيفي، وما تم الوصول إليها من تنسيبهم على القطاعات المختلفة في الدولة للاستفادة من خدماتهم.

وتطرق الاجتماع إلى الإجراءات التنفيذية حول ما تم الاتفاق عليه خلال الأيام الماضية، مع شركة المطاحن الوطنية، والهيئة العامة للمناطق الصناعية، لضمان سيّر أعمالها بالشكل المطلوب. (وال- بنغازي) ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال