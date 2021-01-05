زليتن.. الخميس عطلة رسمية للمشاركة في انتخابات المجلس البلدي

حدد عميد المجلس البلدي زليتن المكلف ميلاد الصداعي، يوم الخميس المقبل عطلة رسمية باعتباره يوم اقتراع لانتخاب المجلس البلدي.

جاء ذلك في قرار للعميد، نشرته البلدية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أشار فيه إلى أن الخميس المقبل سيكون عطلة بجميع المؤسسات العامة داخل النطاق الإداري للبلدية، وذلك تنفيذا لأحكام المادة 41 من قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة رقم 6 للعام 2020 باعتبار يوم الانتخابات البلدية يوم إجازة رسمية.

واستثنى القرار المرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية والحيوية والصحية، مشددا على أن يتم العمل به من تاريخ صدوره، في الثالث من يناير الجاري.

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