باشاغا يبحث مع أعضاء لجنة 5+5 فتح الطريق الساحلي

عقد وزير الداخلية في حكومة الوفاق”فتحي باشاغا” اليوم الثلاثاء إجتماعاً مع أعضاء لجنة خمسة زايد خمسة بحضور مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية عميد “علي النويصري”.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد بديوان الوزارة بطرابلس بحث ترتيبات فتح الطريق الساحلي وحلحلة كافة المشاكل التي صاحبت إغلاق وقفل الطريق الساحلي.

ووفق صفحة داخلية الوفاق على الفيسبوك،اتفق المشاركون في الاجتماع على تشكيل قوة أمنية مشتركة لتأمين الطريق الساحلي وتجهيزها بكافة الإمكانيات التي تحتاجها من دعم حتي تقوم بدورها على أكمل وجه.