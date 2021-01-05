«مجلس بنغازي التسييري» يبحث تفعيل عمل «الهيئة العامة للمناطق الصناعية»

التقى رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، الصقر عمران بوجواري مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الصناعية، عبدالكريم الحضيري، بحضور عضو مجلس الإدارة بالهيئة العامة للمناطق الصناعية سميرة الكاديكي وعضو المجلس التسييري للبلدية راضية المُذبل .

وذكر المكتب الإعلامي بلدية بنغازي، على فيسبوك، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن هذا اللقاء يأتي تنفيذاَ لتعليمات رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية، عبدالله الثني، بشأن تفعيل عمل الهيئة العامة للمناطق الصناعية.

وأشار البيان، إلى أنه تم الإتفاق على توفير مقر مُناسب للهيئة في مدينة بنغازي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة حتى يتسنى للهيئة أن تُمارس أعمالها على الوجه الأكمل.

وأوضح البيان أنه تم الإتفاق أيضًا بالعمل على توفير قطعة أرض في مدينة بنغازي لإنشاء المقر الرئيسي، إضافة إلى العمل على تفعيل المناطق الصناعية في مدينة بنغازي ووضع ألية عمل بهذا الشأن.