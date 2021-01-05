توفير قطعة أرض في بنغازي لمقر هيئة المناطق الصناعية

أعلنت بلدية بنغازي الاتفاق على توفير قطعة أرض كمقر رئيسي للهيئة العامة للمناطق الصناعية في المدينة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ حتى يتسنى للهيئة ممارسة أعمالها بالشكل الأمثل.

جاء ذلك خلال اجتماع في ديوان البلدية اليوم الثلاثاء، لرئيس المجلس التسييري للبلدية الصقر عمران بوجواري مع رئيس مجلس إدارة الهيئة عبدالكريم الحضيري، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتوافق الطرفان على العمل على تفعيل المناطق الصناعية في مدينة بنغازي ووضع ألية عمل بهذا الشأن.

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