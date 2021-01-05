«تعليم الوفاق»: 62.4% نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية

بلغت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019-2020، 62.4%، على ما أعلنت وزارة التعليم في حكومة الوفاق، الثلاثاء.

وتقدم لأداء الامتحان 99 ألفا و222 طالبا وطالبة، نجح منهم 37 ألفا و943 طالبا وطالبة، فيما يدخل امتحان الدور الثاني 37 ألفا و267 طالبا وطالبة، حسب بيان منشور على صفحة وزارة التعليم بموقع «فيسبوك».

للاطلاع على نتائج امتحانات شهادتي إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2019- 2020

وحصلت 25 ألفا و42 طالبا وطالبة على تقدير ممتاز، و23 ألفا و805 طلاب على تقدير جيد جدا، و11 ألفا و925 طالبا وطالبة على تقدير جيد، فيما حصل 1171 طالب وطالبة على تقدير مقبول.

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