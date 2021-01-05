معيتيق يبحث الموقف التنفيذي لقرار تعديل سعر الصرف والإجراءات المتخذة لبيع النقد الأجنبي

ليبيا – عقد عضو المجلس الرئاسي عن مدينة مصراتة أحمد معيتيق اجتماعًا أمس الإثنين بكل من وزير تخطيط الوفاق المكلف، ووكيل وزارة اقتصاد الوفاق، ومندوبين عن مصرف ليبيا المركزي.

الاجتماع ناقش وفقًا للمكتب الإعلامي التابع له الموقف التنفيذي لقرار مصرف ليبيا المركزي للعام 2020، بشأن تعديل سعر صرف الدينار الليبي والإجراءات المتخذة لبيع النقد الأجنبي للأغراض المختلفة، والسياسات المتخذة من قبل وزارات “المالية والاقتصاد والتخطيط”، لمواكبة تعديل سعر الصرف، ومنها آلية إعداد الترتيبات المالية لميزانية 2021 وسرعة إنجازها.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء مناقشة كيفية تطبيق السياسات والإجراءات المتعلقة بمتابعة الأسعار وإصلاح دعم المحروقات، وتطوير السياسات التجارية باتجاه دعم المنتج المحلي، واتخاذ إجراءات اقتصادية للمحافظة على استقرار الأسعار.

وتناول المجتمعون إعادة تصوير ميزانية التحول “التنمية” في شكل مشروعات وبرامج باحتساب الفروقات المترتبة عن تعديل سعر الصرف، ومراعاة رفع مخصصات الجهات العامة في الميزانية لتحقيق الأمن الاجتماعي، والعمل على دعم القطاعات الخدمية ورصد المخصصات اللازمة لها، ومتابعة إعداد الموازنة الخاصة بالنقد الأجنبي من خلال مصرف ليبيا المركزي.

واتفق الحضور على إصدار الإجراءات التنفيذية اللازمة وإحالتها للوزارات وجهات الاختصاص؛ من أجل تحقيق الاستقرار المالي و الاقتصادي والاستمرار في عقد الاجتماعات بشكل دوري .

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية