النهر الصناعي يعلن البدء بتعبئة المياه عبر المسارين الشرقي والأوسط لتغذية مدن المنطقة الغربية

ليبيا – أعلن جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة سهل الجفارة استكمال أعمال فك وتركيب صمامات التحكم، بعد عمل استمر لمدة أسبوع كامل.

الجهاز أوضح عبر مكتبه الإعلامي أمس الإثنين أنه بدأ في أعمال تعبئة المياه عبر المسارين الشرقي والأوسط ورفع معدل التدفق تدريجيًا وفق المواصفات الفنية، تمهيدًا لعودة المياه تدريجيًا للمدن ومناطق الاستهلاك التي انقطعت عنها المياه.

وأشار إلى أنه سينشر موعد وصول المياه عقب اكتمال البيانات الفنية لأعمال المراقبة، مقدمًا الشكر لكل من كان وراء تنفيذ هذه الأعمال التي ستحقق تدفقًا مستمرًا للمياه بالمسارين لتغذية أغلب مدن المنطقة الغربية.