باشاغا يلتقي أعضاء لجنة 5+5 ويتفقان على تشكيل قوة مشتركة لتأمين الطريق الساحلي

أعلن المكتب الإعلامي لوزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتدة، فتحي باشاغا، أن الوزير اتفق مع أعضاء لجنة 5+5 على تشكيل قوة أمنية مشتركة لتأمين الطريق الساحلي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده باشاغا، اليوم الثلاثاء، مع أعضاء لجنة 5+5 بحضور مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية “علي النويصري“.

وذكر المكتب الإعلامي، في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن المشاركين اتفقوا على تجهيز القوة الأمنية بكافة الإمكانيات التي تحتاجها من دعم حتى تقوم بدورها على أكمل وجه.

وأضاف المكتب، أنه تم أيضا خلال الاجتماع بحث ترتيبات فتح الطريق الساحلي وحلحلة كافة المشاكل التي صاحبت إغلاق وقفل الطريق الساحلي.

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