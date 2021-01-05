الثني يطّلع على احتياجات بلدية سبها

ليبيا – أكد رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني أمس الإثنين أن الحكومة تقف على مسافة واحدة من جميع البلديات، وأنها تقدم خدماتها لها جميعًا باعتبارها حكومة لكل الليبيين.
الثني قال خلال استقباله لعضو مجلس النواب عن سبها محمد اجديد: إن الحكومة تعمل رغم قلة إمكانياتها على توفير كافة احتياجات بلدية سبها وكل البلديات.
واطّلع الثني على أبرز احتياجات البلدية وسير عملها، إضافة إلى الاختناقات التي تواجهها، مؤكدًا أن الحكومة ستشرع في توفير الاحتياجات اللازمة للبلدية، خاصة في قطاع الصحة والمياه والتعليم.
وتطرق الاجتماع إلى الأوضاع الأمنية للبلدية وعمل مديرية الأمن وضرورة رفع مستوى الأمن والتعاون التام من أجل فرض الأمن وهيبة الدولة.
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