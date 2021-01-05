ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

05 January, 2021

أعلنت الشركة العامة للكهرباء ،بعد ظهر اليوم الثلاثاء ،عن عودة التيار للمنازل التي تتغذى على خط صلاح الدين بطريق المطار، بعد تركيب وشحن محول هوائي.

وقالت الشركة في بيان ، إنه تم تركيب وشحن محول هوائي بن نور الخويلدي على خط صلاح الدين بطريق المطار، وإرجاع الكهرباء إلى عدد من المنازل ،مشيرة أن عمليات الصيانة تمت بجهود فنيي ومهندسي دائرة توزيع السواني.