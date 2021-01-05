وفد من مصراته: نرفض أي آلية لا تتوافق مع مبادرة صالح

أكد وفد من قبائل مصراتة خلال لقائه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح على رفض آي آلية لا تتوافق مع مبادرة صالح لحل الأزمة الليبية.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن وفد قبائل مصراته أكد في بيانه عقب اللقاء الذي عقد في مدينة القبة أنه جزء لا يتجزأ من إقليم برقة وقبائلها وشدد على الدعم الكامل لمبادرة رئيس مجلس النواب القائد الأعلى للقوات المسلحة لإنهاء الأزمة الليبية التي تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار، ورفضهم لأي آلية لا تتوافق مع المبادرة وتحقيق التوافق بما يحفظ لكل إقليم من اقاليم ليبيا التاريخية حقه في اختيار من يمثله، ودعمهم للمؤسسة العسكرية ومسار الحوار العسكري (5+5) ودعم وقف إطلاق النار.

وأكد الوفد في البيان على أن انعقاد مجلس النواب لا يكون إلا في مقره الدستوري ببنغازي أو المؤقت في طبرق، كما طالب شباب مصراته في بيانهم بمدينة سرت مقراً مؤقتاً للمجلس الرئاسي ومصرف ليبيا المركزي ورفض مشروع مسودة الدستور والرجوع إلى دستور 1951 وفي ختام البيان طالب الحاضرون بخروج القوات الأجنبية ودعم بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.