بلدية غات: نعاني من نقص شديد في الكوادر الطبية وشحّ في السيولة والوقود

ليبيا – قال عضو المجلس البلدي غات عيسى أبو خس إن القطاع الصحي بالمدينة يعاني من نقص شديد في الكوادر الطبية والأجهزة والمعدات والمواد.

أبو خس وفي تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس الإثنين أوضح أن الكادر الطبي الموجود حاليًا يتبع المنظمات الدولية، ومتنقل بين خمس محلات بالبلدية، لافتًا أن عدد المصابين بفيروس كورونا بالمدينة قرابة 9 حالات، وفق قوله.

وأضاف أن الأوضاع الخدمية بالمدينة كلها من مجهودات ذاتية وتعاون مؤسسات المجتمع المدني، والبلدية لم تستلم أي مخصصات مالية باعتبارها حديثة، وهو ما يجعل تقديمها خدمات ملموسة للمواطن أمرًا صعبًا.

وأكد عضو المجلس البلدي غات أن البلدية تعاني من شح في السيولة والغاز والوقود، فإن آخر سيولة وصلت للمدينة منذ شهرين بقيمة 14 مليون وزعت على المصارف ومنها للمواطنين، منوهًا أن أي خدمات تقدم للمدينة متوقفة على الطيران.

أبو خس بين أن هناك بعض المدارس بدأت في العام الدراسي ووفرت كتبًا ومواد للاحتراز من فيروس كورونا، والبعض الآخر لم يبدأ في انتظار توفير النواقص من وزارة التعليم.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية