ليبيا الان

عميد بلدية غدامس: نعاني من نقص في العناصر الطبية وتردي الوضع المعيشي

تم النشر منذُ 15 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال عميد بلدية غدامس قاسم المانع إن المرافق الصحية بالبلدية تعاني من نقص في العناصر الطبية، ورغم التواصل مع وزارة الصحة لمعالجة الأمر، إلا أن البلدية لم تتلق ردًا إيجابيًا حتى الآن.

المانع وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أوضح أن هناك نقصًا في العناصر الطبية والطبية المساعدة بمركز العزل في البلدية، بالإضافة إلى نقص مخزون اسطوانات الأكسجين، وبعض المستلزمات الطبية، كما لم تصرف للعناصر الطبية أي مكافأة.

وبيّن المانع أن تردي الوضع المعيشي بالبلدية يعود إلى نقص السيولة التي تنقطع بالخمسة أشهر، وعدم توفر خدمة بطاقة التداول بالبلدية.

Share and Enjoy !

0Shares
0


0

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك